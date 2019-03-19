2019-03-19T16:45:21+03:00
Звезды

Туляков приглашают на мероприятия Недели культуры

Лекции, семинары, мастер-классы проходят с 18 по 25 марта
Мария ВЛАСОВА
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Туляков приглашают на мероприятия Недели культуры. С 18 по 25 марта в областном центре проходят лекции, семинары, мастер-классы.

20 марта в 13.00 состоится финал VI Театрального фестиваля-конкурса «Детские сезоны». Место проведения – Центр культуры и досуга (ул. Металлургов, д. 22).

21 марта в 11.00 в Городском концертном зале (ул. Советская, 2) состоится семинар-практикум Татьяны Евсюковой, педагога-репетитора и ассистента балетмейстера Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной.

Татьяна Борисовна является членом жюри многочисленных Международных и Всероссийских фестивалей и конкурсов, Президентом Культурного Фонда поддержки и развития детско-юношеского и молодежного творчества «Мир искусств, Заслуженной артисткой РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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