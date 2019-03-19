2019-03-19T16:26:45+03:00
Происшествия

Подарок другу: житель Тульской области пойдет под суд за сбыт огнестрела

Виктория ЯКУШИНА
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35-летний житель Ясногорского района Тульской области обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия.

Как выяснилось, 3 ноября 2019 года, мужчина, разбираясь в доме, расположенном в одном из поселков Ясногорского, нашел обрез, изготовленный из охотничьего ружья 16 калибра (ИжК).

Находку он сохранил у себя дома, а после подарил ее своему знакомому.

2 января 2019 года указанный обрез был изъят сотрудниками полиции.

Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Тульской области направлено в Ясногорский районный суд Тульской области.

Отметим, что ранее приговором Ясногорского районного суда знакомый туляка уже был признан виновным в незаконном приобретении огнестрела. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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