Подарок другу: житель Тульской области пойдет под суд за сбыт огнестрела
35-летний житель Ясногорского района Тульской области обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия.
Как выяснилось, 3 ноября 2019 года, мужчина, разбираясь в доме, расположенном в одном из поселков Ясногорского, нашел обрез, изготовленный из охотничьего ружья 16 калибра (ИжК).
Находку он сохранил у себя дома, а после подарил ее своему знакомому.
2 января 2019 года указанный обрез был изъят сотрудниками полиции.
Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Тульской области направлено в Ясногорский районный суд Тульской области.
Отметим, что ранее приговором Ясногорского районного суда знакомый туляка уже был признан виновным в незаконном приобретении огнестрела. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU