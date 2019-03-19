2019-03-19T15:40:30+03:00
Происшествия

В Тульской области кассир магазина попался на покупках в интернете по украденной карте клиента

Суд уже приговорил мужчину к наказанию
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

30-летний житель города Белева Тульской области, работающий кассиром в магазине, был признан виновным в совершении кражи.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 19 ноября 2018 года, он, будучи на работе, прикарманил забытую клиентом в терминале кассового аппарата банковскую карту.

У себя дома, с помощью карты, мужчина оплатил Интернет-услугу по просмотру фильмов и покупок в онлайн-играх, стоимостью 4517 руб. После этого банковскую карту туляк уничтожил.

В результате, за содеянное, суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что причиненный потерпевшему ущерб житель Тульской области возместил добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 марта будут временно отключены светофоры
Жительница Тульской области украла телевизор и аудиосистему из квартиры знакомой
Алексей Дюмин встретился с финалистами премии «Бизнес-успех»
Туляков приглашают на мероприятия Недели культуры
Подарок другу: житель Тульской области пойдет под суд за сбыт огнестрела
На улице Маргелова в Туле запретят остановку транспорта
С 12 апреля в Туле ограничат скорость движения около "Фитогенетики"
24 марта на Одоевском шоссе в Туле будет ограничено движение
В Тулу идет потепление
В Центральном округе Тулы продолжается снос хозпостроек
Подземный переход на улице Каминского в Туле будет отремонтирован
11 человек тушили горящий дом в Казначеевке
Полицейские в Туле накрыли очередной наркобизнес: подозреваемые арестованы
В Туле начали мыть дороги и тротуары
Туляков научат печь жаворонков
В Туле учеников школы возили на автобусах с неисправностями
В ДТП с тремя "ВАЗами" в Тульской области пострадал пешеход
В ДТП с двумя иномарками на трассе под Тулой пострадали две женщины