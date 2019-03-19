В Тульской области кассир магазина попался на покупках в интернете по украденной карте клиента

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-19T15:40:30+03:00

Суд уже приговорил мужчину к наказанию

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30-летний житель города Белева Тульской области, работающий кассиром в магазине, был признан виновным в совершении кражи.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 19 ноября 2018 года, он, будучи на работе, прикарманил забытую клиентом в терминале кассового аппарата банковскую карту.

У себя дома, с помощью карты, мужчина оплатил Интернет-услугу по просмотру фильмов и покупок в онлайн-играх, стоимостью 4517 руб. После этого банковскую карту туляк уничтожил.

В результате, за содеянное, суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что причиненный потерпевшему ущерб житель Тульской области возместил добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU