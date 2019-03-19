24 марта на Одоевском шоссе в Туле будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-19T14:56:34+03:00

Причиной тому станет проведение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев

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24 марта 2019 года, с 10:00 до 15:00 на Одоевском шоссе - на участке от ул. Болотова до Одоевского путепровода - будет перекрыто движение автотранспорта.

Причиной тому станет проведение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев, расположенных вдоль проезжей части дороги по Одоевскому шоссе, в рамках муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU