24 марта на Одоевском шоссе в Туле будет ограничено движение
Причиной тому станет проведение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев
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24 марта 2019 года, с 10:00 до 15:00 на Одоевском шоссе - на участке от ул. Болотова до Одоевского путепровода - будет перекрыто движение автотранспорта.
Причиной тому станет проведение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев, расположенных вдоль проезжей части дороги по Одоевскому шоссе, в рамках муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU