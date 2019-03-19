2019-03-19T14:04:56+03:00
Общество

В Тулу идет потепление

Температура воздуха достигнет +8 С
Виктория ЯКУШИНА
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Ночью 20 марта 2019 года в Туле и Тульской области будет облачно с прояснениями.

Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный с порывами 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью 0…+5оС.

Днем также облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

Ветер юго-западный. Порывы его будут достигать 4-9 м/с.

Температура воздуха по области днем +3…+8ºС.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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