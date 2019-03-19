В Центральном округе Тулы продолжается снос хозпостроек

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-19T12:55:40+03:00

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В Центральном территориальном округе Тулы проводятся работы по сносу построек без правоустанавливающих документов.

Удалено 18 объектов, вывезено более 500 куб. м строительного и бытового мусора. Также удалены 6 аварийных деревьев и выкорчеваны 15 пней.

Напомним, работы по благоустройству исторического центра города Тулы в новых границах территории проектирования начались в сентябре 2018 года. Сформирован перспективный план – обобщенная дорожная карта, включающая в себя ремонт дорог и тротуаров, ремонт фасадов зданий, дворовых территорий, благоустройство территории и др.

ИСТОЧНИК KP.RU