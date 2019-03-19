2019-03-19T12:55:40+03:00
Общество

В Центральном округе Тулы продолжается снос хозпостроек

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

В Центральном территориальном округе Тулы проводятся работы по сносу построек без правоустанавливающих документов.

Удалено 18 объектов, вывезено более 500 куб. м строительного и бытового мусора. Также удалены 6 аварийных деревьев и выкорчеваны 15 пней.

Напомним, работы по благоустройству исторического центра города Тулы в новых границах территории проектирования начались в сентябре 2018 года. Сформирован перспективный план – обобщенная дорожная карта, включающая в себя ремонт дорог и тротуаров, ремонт фасадов зданий, дворовых территорий, благоустройство территории и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 марта будут временно отключены светофоры
Жительница Тульской области украла телевизор и аудиосистему из квартиры знакомой
Алексей Дюмин встретился с финалистами премии «Бизнес-успех»
Туляков приглашают на мероприятия Недели культуры
Подарок другу: житель Тульской области пойдет под суд за сбыт огнестрела
На улице Маргелова в Туле запретят остановку транспорта
В Тульской области кассир магазина попался на покупках в интернете по украденной карте клиента
С 12 апреля в Туле ограничат скорость движения около "Фитогенетики"
24 марта на Одоевском шоссе в Туле будет ограничено движение
В Тулу идет потепление
Подземный переход на улице Каминского в Туле будет отремонтирован
11 человек тушили горящий дом в Казначеевке
Полицейские в Туле накрыли очередной наркобизнес: подозреваемые арестованы
В Туле начали мыть дороги и тротуары
Туляков научат печь жаворонков
В Туле учеников школы возили на автобусах с неисправностями
В ДТП с тремя "ВАЗами" в Тульской области пострадал пешеход
В ДТП с двумя иномарками на трассе под Тулой пострадали две женщины