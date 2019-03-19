2019-03-19T12:32:07+03:00
Общество

Подземный переход на улице Каминского в Туле будет отремонтирован

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В 2019 году подземный переход на улице Каминского в Туле ждет ремонт.

Планируется провести капитальные работы по стенам, потолку, полу, будут обновлены входная группа и навес.

Также в планах администрации города восстановить граффити на стенах перехода.

Отметим, что сюжеты на тему Куликовской битвы появились в переходе в 2016 году. Их автор - райтер из Йошкар-Олы Илья Белов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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