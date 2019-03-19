Подземный переход на улице Каминского в Туле будет отремонтирован
Фото: Алексей ФОКИН
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В 2019 году подземный переход на улице Каминского в Туле ждет ремонт.
Планируется провести капитальные работы по стенам, потолку, полу, будут обновлены входная группа и навес.
Также в планах администрации города восстановить граффити на стенах перехода.
Отметим, что сюжеты на тему Куликовской битвы появились в переходе в 2016 году. Их автор - райтер из Йошкар-Олы Илья Белов.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU