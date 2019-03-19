11 человек тушили горящий дом в Казначеевке
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
19 марта 2019 года, в 07:21 в деревне Казначеевка Щекинского района Тульской области произошел пожар в доме.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-31 и один расчет ПСЧ-8.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в коридоре размером 1х1 м сгорели вещи.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU