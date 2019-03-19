11 человек тушили горящий дом в Казначеевке

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-19T12:21:43+03:00

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19 марта 2019 года, в 07:21 в деревне Казначеевка Щекинского района Тульской области произошел пожар в доме.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-31 и один расчет ПСЧ-8.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в коридоре размером 1х1 м сгорели вещи.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU