2019-03-19T12:21:43+03:00
Происшествия

11 человек тушили горящий дом в Казначеевке

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 марта 2019 года, в 07:21 в деревне Казначеевка Щекинского района Тульской области произошел пожар в доме.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-31 и один расчет ПСЧ-8.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в коридоре размером 1х1 м сгорели вещи.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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