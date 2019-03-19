Полицейские в Туле накрыли очередной наркобизнес: подозреваемые арестованы

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-19T12:08:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В феврале 2019 года полицейскими областного УМВД были задержаны подозреваемые в накропреступлениях.

Как выяснилось, 27-летний мужчина и 28-летняя женщина наладили оптовый сбыт наркотиков в крупном размере, а их 22-летний подельник выполнял роль распространителя - забирал оставленную крупную «закладку», расфасовывал и продавал.

Правоохранителями удалось изъять около 400 грамм различных наркотических средств и психотропных веществ, в том числе две оптовые закладки, средства связи, весы и упаковочный материал.

В настоящее время указанные лица арестованы, возбуждены и расследуются уголовные дела.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU