2019-03-19T11:18:25+03:00
Общество

Туляков научат печь жаворонков

Музей «Тульские древности» приглашает туляков и гостей города на праздник, посвященный вторым закличкам весны
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Музей "Тульские древности"Фото: Музей "Тульские древности"
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В народной традиции было принято весну встречать и закликать. Делали это в разные дни. На Масленицу, когда провожали зиму и сжигали чучело, давая тем самым дорогу весне.

22 марта, в день весеннего равноденствия, который также называли «Сороки» в честь сорока севастийских мучеников или «Жаворонки». Последние заклички весны выпадали на 7 апреля, на праздник Благовещения, когда птичек выпускали на волю из клеток, тем самым подтверждая приход весны. Могли встречать весну, не опираясь на даты: когда начнет сходить снег и появятся первые проталинки.

На «Сороки» и «Жаворонки» встречали весну так. Пекли из теста птичек, выходили с ними на улицу, забирались повыше (на сугроб, горку, крыши домов) и пели песенки-заклички, посвященные весне и жаворонкам. Эти птицы, по поверьям, первыми прилетали с юга и несли на своих крылышках весну. Потом булочки-жаворонки съедали.

22 марта музей «Тульские древности» приглашает туляков и гостей города на праздник, посвященный вторым закличкам весны. На встрече предстоит не только познакомиться с народными традициями, но и узнать о важной роли птиц в жизни наших предков, найти в себе «птичьи» черты, поиграть и поводить хороводы. Также на празднике можно смастерить птичку из ткани и обсудить кулинарные рецепты, которые помогут испечь жаворонков и порадовать родных и близких.

Начало мероприятия - в 16:00

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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