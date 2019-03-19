В Туле учеников школы возили на автобусах с неисправностями

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-19T11:01:33+03:00

Неисправности были обнаружены в ходе прокурорской проверки

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Прокуратурой Ленинского района и ОГИБДД УМВД России по городу Туле была проведена проверка школьных автобусов в МБОУ «ЦО №49».

Оказалось, что два транспортных средств эксплуатируются с неисправностями: повреждена задняя правая шина (боковой порез), а также установлена противотуманная фара без согласования с органами ГИБДД, не предусмотренная конструкцией авто.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района директору МБОУ «ЦО №49» было внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU