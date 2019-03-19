В ДТП с тремя "ВАЗами" в Тульской области пострадал пешеход

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-19T10:55:24+03:00

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18 марта 2019 года, в 22:50 на 114-ом километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.

36-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21102», по предварительной информации, врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ 21053», под управлением молодого человека 24 лет, и после чего протаранил автомобиль «ВАЗ 211230», под управлением молодого человека 22 лет.

В результате столкновения автомобиль «ВАЗ 21053» сбил пешехода - 21-летнего молодого человека. Он получил различные телесные повреждения и был госпитализирован. Остальные участники автоаварии не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU