В ДТП с двумя иномарками на трассе под Тулой пострадали две женщины

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-19T10:51:21+03:00

Изменить размер текста: A A

18 марта 2019 года, в 16:00 на 7-ом километре автодороги «Венев – Матвеевка» Веневского района Тульской области произошло ДТП.

72-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Pajero Sport», по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Renault Kaptur», под управлением 41-летней женщины.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и пассажир автомобиля «Renault» - женщина 68 лет. Они различными телесными повреждениями были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU