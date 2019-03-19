2019-03-19T10:51:21+03:00
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками на трассе под Тулой пострадали две женщины

Оба госпитализированы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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18 марта 2019 года, в 16:00 на 7-ом километре автодороги «Венев – Матвеевка» Веневского района Тульской области произошло ДТП.

72-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Pajero Sport», по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Renault Kaptur», под управлением 41-летней женщины.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и пассажир автомобиля «Renault» - женщина 68 лет. Они различными телесными повреждениями были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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