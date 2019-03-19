Не обнесли, так спалили: двое жителей Тульской области подозреваются в поджоге чужого дома

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-19T10:42:41+03:00

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В дежурную часть отдела МВД в Богородицком районе Тульской области обратилась местная жительница и сообщила, что кто-то поджег дом ее покойного мужа в поселке Товарковский.

Информация была проверена и нашла подтверждение. Были установлены вероятные подозреваемые в совершении поджога.

Предположительно, 22-летний безработный ранее судимый житель поселка и его несовершеннолетний знакомый, зная, что в доме никто не живет, залезли туда, чтобы обнести. Но никаких вещей, которые можно было бы похитить, злоумышленники там не нашли. Тогда они подожгли дом. В результате пожара строение выгорело полностью.

Подозреваемые признались стражам порядка в содеянном.

- Сейчас проводится дальнейшая работа по проверке имеющейся предварительной версии, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU