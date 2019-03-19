В Туле пройдет концерт кроссовер-квартета «Черный квадрат»
«Черный квадрат» – четверо музыкантов с яркими концертными карьерами, объединившихся, чтобы демонстрировать на сцене уникальное исполнение шедевров классической музыки в авторских обработках, не ограниченных стилистическими стереотипами.
Этот уникальный музыкальный коллектив впервые выступит в Туле с сольным концертом.
Лауреаты музыкального турнира Terem-Crossover, постоянные гости самых престижных фестивалей и концертных залов – музыканты Черного Квадрата с блестящим мастерством преподносят слушателям известные классические и джазовые мелодии, заставляя их звучать ярко, самобытно, современно.
Место проведения:
концертный зал Театрально-концертного центра «Эрмитаж» Likёrka Loft (пр. Ленина 85, кор.1, 2 этаж).
Дата и время проведения:
30 марта 2019 года, в 19:00
Цена билетов:
от 350 рублей.
Подробности и билеты:
в кассе Театрально-концертного центра «Эрмитаж». Тел. +7 (4872) 71-67-68, а также онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU