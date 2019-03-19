2019-03-19T10:26:12+03:00
Общество

В Туле пройдет концерт кроссовер-квартета «Черный квадрат»

Виктория ЯКУШИНА
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Кроссовер-квартет «Черный квадрат»Кроссовер-квартет «Черный квадрат»
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«Черный квадрат» – четверо музыкантов с яркими концертными карьерами, объединившихся, чтобы демонстрировать на сцене уникальное исполнение шедевров классической музыки в авторских обработках, не ограниченных стилистическими стереотипами.

Этот уникальный музыкальный коллектив впервые выступит в Туле с сольным концертом.

Лауреаты музыкального турнира Terem-Crossover, постоянные гости самых престижных фестивалей и концертных залов – музыканты Черного Квадрата с блестящим мастерством преподносят слушателям известные классические и джазовые мелодии, заставляя их звучать ярко, самобытно, современно.

Место проведения:

концертный зал Театрально-концертного центра «Эрмитаж» Likёrka Loft (пр. Ленина 85, кор.1, 2 этаж).

Дата и время проведения:

30 марта 2019 года, в 19:00

Цена билетов:

от 350 рублей.

Подробности и билеты:

в кассе Театрально-концертного центра «Эрмитаж». Тел. +7 (4872) 71-67-68, а также онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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