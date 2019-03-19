Шлем, удочка, магнитофон: житель Тульской области попался на нескольких кражах

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-19T10:21:18+03:00

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Полицейские в Ясногорском районе задержали подозреваемого в дачных кражах.

Как выяснилось, 38-летний безработный ранее судимый местный житель с осени 2018 года по март 2019 года совершил как минимум пять хищений.

Предположительно, он отжимал пластиковые окна дачных домов, залезал в помещение и забирал оттуда вещи, которые затем продавал. Среди похищенного были кухонная посуда, мотоциклетный шлем, телевизор, кассетный магнитофон, рыболовная удочка и другие.

Мужчина уже признался стражам порядка в содеянном.

В полиции возбуждены уголовные дела.

В рамках расследования будут установлены все детали незаконной деятельности мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU