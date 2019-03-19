2019-03-19T10:16:57+03:00
Общество

В Туле пройдет книжная выставка-ярмарка «Тула Православная»

Свою продукцию представят более двадцати издательств, специализирующихся на выпуске православной литературы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 26 марта по 1 апреля 2019 года, в Туле состоится Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тула Православная».

В рамках празднования Дня православной книги, она проводится уже в девятый раз и включает в себя целый ряд мероприятий, общая цель которых - повысить популярность чтения, пробудить интерес к духовно-нравственной и православной литературе.

Более двадцати издательств, специализирующихся на выпуске православной литературы (богословской, образовательной, детской, исторической, классической художественной, а также аудио – и видеопродукции, развивающих игр и игрушек), представят свою продукцию на выставке. Среди них издательства Сретенского монастыря г. Москвы, Свято-Елизаветинского монастыря г. Минска, «Лепта», «Вече», «Сибирская благозвонница», «Никея», Общества игумении Таисии г. Санкт-Петербурга, а также православный магазин «Воскресение», художественно - производственное предприятие «Софрино» и другие.

Примут участие и Тульская областная универсальная научная библиотека, общество «Добродетель», учреждения для детей с ограниченными возможностями, для детей-сирот.

В этом году выставка проводится совместно с Издательским Советом Русской Православной Церкви, в ее рамках пройдут мероприятия просветительского проекта «Радость слова». Состоится презентация трудов Святейшего Патриарха Кирилла.

Гостем выставки станет известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев (г. Москва).

Гостем выставки станет известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев (г. Москва).

Гостем выставки станет известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев (г. Москва).

Кроме того, в рамках выставки состоится Епархиальный конкурс художественного слова «В начале было Слово…», состоятся встречи с православными писателями из Москвы и Тулы, а также IX Российский конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов, вокально-хоровых ансамблей и солистов «Тула православная», в котором примут участие около 70 взрослых и детских хоров, более 30 солистов ЦФО.

В десятый раз в Тульской области пройдет конкурс «Православная книга своими руками».

Отметим, что каждый год мероприятия, организуемые в рамках проведения недели книги «Тула православная», собирают более двух тысяч туляков, а число посетителей книжной выставки доходит до десяти тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле начали мыть дороги и тротуары
Туляков научат печь жаворонков
В Туле учеников школы возили на автобусах с неисправностями
В ДТП с тремя "ВАЗами" в Тульской области пострадал пешеход
В ДТП с двумя иномарками на трассе под Тулой пострадали две женщины
Не обнесли, так спалили: двое жителей Тульской области подозреваются в поджоге чужого дома
19 марта часть тульского Заречья осталась без воды
В Туле пройдет концерт кроссовер-квартета «Черный квадрат»
Шлем, удочка, магнитофон: житель Тульской области попался на нескольких кражах
Мужчина и подросток из Тульской области похитили бензин из авто на глазах у его владельца
В поселке Комарки в Туле построят канализационную насосную станцию
Пожар в многоэтажке на ул. Тульского рабочего полка тушили 12 человек
В Тульской области ночью полыхал сарай
В Тульской области 11 пожарных тушили горящий дом
Тула принимает участие в региональном проекте «Чистая вода Тульской области»
В поселке Трудовой в Туле загорелся дом
В Туле стартовала Неделя культуры
В Туле отреставрируют Сквер Героев
Таксиста из Тульской области наказали за кражу с банковской карты пассажира
Юрий Моисеев прокомментировал отстранение Алексея Лебедева
Матч "Арсенал" и "Енисей" в Туле вошел в ТОП-5 самых посещаемых в 20-ом туре
Компания Essity представила годовой отчет и отчет в области бережного отношения к окружающей среде за 2018 год
В Тульской области пройдет Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»
В Туле подготовили план замены аварийных участков водоводов на ближайшие три года