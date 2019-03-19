В Туле пройдет книжная выставка-ярмарка «Тула Православная»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-19T10:16:57+03:00

Свою продукцию представят более двадцати издательств, специализирующихся на выпуске православной литературы

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С 26 марта по 1 апреля 2019 года, в Туле состоится Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тула Православная».

В рамках празднования Дня православной книги, она проводится уже в девятый раз и включает в себя целый ряд мероприятий, общая цель которых - повысить популярность чтения, пробудить интерес к духовно-нравственной и православной литературе.

Более двадцати издательств, специализирующихся на выпуске православной литературы (богословской, образовательной, детской, исторической, классической художественной, а также аудио – и видеопродукции, развивающих игр и игрушек), представят свою продукцию на выставке. Среди них издательства Сретенского монастыря г. Москвы, Свято-Елизаветинского монастыря г. Минска, «Лепта», «Вече», «Сибирская благозвонница», «Никея», Общества игумении Таисии г. Санкт-Петербурга, а также православный магазин «Воскресение», художественно - производственное предприятие «Софрино» и другие.

Примут участие и Тульская областная универсальная научная библиотека, общество «Добродетель», учреждения для детей с ограниченными возможностями, для детей-сирот.

В этом году выставка проводится совместно с Издательским Советом Русской Православной Церкви, в ее рамках пройдут мероприятия просветительского проекта «Радость слова». Состоится презентация трудов Святейшего Патриарха Кирилла.

Гостем выставки станет известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев (г. Москва).

Гостем выставки станет известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев (г. Москва).

Кроме того, в рамках выставки состоится Епархиальный конкурс художественного слова «В начале было Слово…», состоятся встречи с православными писателями из Москвы и Тулы, а также IX Российский конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов, вокально-хоровых ансамблей и солистов «Тула православная», в котором примут участие около 70 взрослых и детских хоров, более 30 солистов ЦФО.

В десятый раз в Тульской области пройдет конкурс «Православная книга своими руками».

Отметим, что каждый год мероприятия, организуемые в рамках проведения недели книги «Тула православная», собирают более двух тысяч туляков, а число посетителей книжной выставки доходит до десяти тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU