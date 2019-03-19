2019-03-19T10:07:12+03:00
Происшествия

Мужчина и подросток из Тульской области похитили бензин из авто на глазах у его владельца

Уголовное дело в отношении жителей Тульской области направлено в суд
Виктория ЯКУШИНА
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В Ефремове перед судом предстанут мужчина и подросток, обвиняемые в совершении грабежа.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, вечером 5 декабря 2018 года 36-летний обвиняемый и его 17-летний подельник решили похитить бензин с автомобиля.

Прихватив с собой топливный шланг и 20-литровую металлическую канистру, они пришли в гаражный кооператив на улице Тульское шоссе в Ефремове.

Там обвиняемые подошли к одному из авто, но топлива в бензобаке не оказалось. Мужчины проследовали к другому автомобиля. Тот оказался с бензином, и похитители приступили к задуманному.

Однако, сделать все "по-тихому" не получилось. В момент совершения преступления к ним подошел владелец машины и потребовал, чтобы те оставили его топливо в покое. Но мужчины не послушались и продолжили сливать бензин. Когда канистра наполнилась, похитители сели в автомобиль 36-летнего обвиняемого и уехали.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц".

По данным следователей СУ СКР, 36-летний обвиняемый в настоящее время отбывает наказание за ранее совершенное преступление.

17-летний - находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемых в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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