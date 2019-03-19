Мужчина и подросток из Тульской области похитили бензин из авто на глазах у его владельца
В Ефремове перед судом предстанут мужчина и подросток, обвиняемые в совершении грабежа.
Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, вечером 5 декабря 2018 года 36-летний обвиняемый и его 17-летний подельник решили похитить бензин с автомобиля.
Прихватив с собой топливный шланг и 20-литровую металлическую канистру, они пришли в гаражный кооператив на улице Тульское шоссе в Ефремове.
Там обвиняемые подошли к одному из авто, но топлива в бензобаке не оказалось. Мужчины проследовали к другому автомобиля. Тот оказался с бензином, и похитители приступили к задуманному.
Однако, сделать все "по-тихому" не получилось. В момент совершения преступления к ним подошел владелец машины и потребовал, чтобы те оставили его топливо в покое. Но мужчины не послушались и продолжили сливать бензин. Когда канистра наполнилась, похитители сели в автомобиль 36-летнего обвиняемого и уехали.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц".
По данным следователей СУ СКР, 36-летний обвиняемый в настоящее время отбывает наказание за ранее совершенное преступление.
17-летний - находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемых в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается в полном объеме.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU