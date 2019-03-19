В поселке Комарки в Туле построят канализационную насосную станцию

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-19T09:35:44+03:00

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В Туле реализуется две муниципальные программы:

- «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» (подпрограмма «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»). Основной задачей указанной программы является капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения для поддержания их в безаварийном состоянии.

- «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»

Для реализации программы «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» на 2019 год администрацией города Тулы планируются выделить средства в сумме 28,56 млн руб., из них:

- 2,5 млн руб.– капитальный ремонт канализационной сети по ул. Столетова;

- 3,6 млн руб.– капитальный ремонт канализационной сети на ул. Серебровской;

- 458 тыс. руб. – ремонт водонапорной башни в п. Волынцево;

- 500 тыс. руб. – проектно-сметная документация на капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Революции до ул. Дм. Ульянова;

- 8,5 млн руб. – капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Революции до ул. Дм. Ульянова;

- 13 млн руб. – ремонт системы водоснабжения пос. Шатск;

- 8,5 млн руб. – устройство 7 скважин на сформированных площадках для многодетных семей:

- площадка с. Алешня – 1 скважина

- площадка, расположенная в районе ул. Епифанское шоссе – 1 скважина;

- площадка в с. Торхово – 1 скважина;

- площадка в д. Крюково – 1 скважина;

- площадка в с. Теплое – 2 скважины;

- площадка в д. Судаково – 1 скважина.

Для организации мероприятий по забору воды для хозяйственных нужд в д. Липки и д. Дементеево планируется ввести дополнительное финансирование в размере 1,9 млн руб.

На реализацию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятия «Строительство, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула» муниципальной программы муниципального образования город Тула «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» предусмотрены средства в размере 101,64 млн рублей:

- 25,5 млн рублей - водоснабжение п. Обидимо (установка станции водоподготовки).

- 6,76 млн рублей - переустройство системы обезжелезивания п. Плеханово.

- 29,6 млн рублей - водоснабжение п. Станционный и п. Матвеевские Дачи (прокладка водопровода).

- 530,4 тыс. рублей - строительство сети водоснабжения к жилым домам по Московскому шоссе.

- 7,4 млн. рублей - строительство КНС в п. Комарки.

- 31,7 млн рублей - канализование п. Косая Гора (Прогресс).

- 150 тыс. рублей - строительство ЦМО в г. Туле, за счет средств бюджета муниципального образования г. Тула выполнена проектно – сметная документация по строительству цеха механического обезвоживания осадка (далее - ЦМО).

ИСТОЧНИК KP.RU