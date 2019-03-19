Пожар в многоэтажке на ул. Тульского рабочего полка тушили 12 человек
18 марта в Туле в многоэтажке на ул. Тульского рабочего полка загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:59.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако закоптились стены и потолок. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU