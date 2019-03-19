В Тульской области ночью полыхал сарай
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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19 марта в д. Поповка Чернского района загорелся сарай. Сообщение о пожаре на ул. Канавина поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:17.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 расчета. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU