В Тульской области 11 пожарных тушили горящий дом
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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19 марта в д. Казначеевка Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:21.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия сгорели вещи. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU