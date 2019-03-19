В Тульской области 11 пожарных тушили горящий дом

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-19T09:13:29+03:00

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19 марта в д. Казначеевка Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:21.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия сгорели вещи. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU