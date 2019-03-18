Тула принимает участие в региональном проекте «Чистая вода Тульской области»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-18T17:53:35+03:00

В программу вошли два мероприятия

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В 2019 году МО город Тула принимает участие в региональной программе «Чистая вода Тульской области». Условия участия в программе: 50% финансирования администрации города Тулы, 50% финансирования правительства Тульской области.

В программу вошли два мероприятия:

1. Ремонт сетей водоснабжения в пос. Барсуки, протяженность – 3,5 км на сумму 33,4 млн рублей. Данные сети обеспечивают водой пос. Барсуки, численность населения – 1 108 человек.

2. Ремонт сетей водоснабжения в пос. Ленинский, протяженность – 2,8 км на сумму 12,1 млн рублей. Данные сети водоснабжения снабжают водой пос. Ленинский, численность населения – 7 058 человек.

Общая сумма финансирования - 45,4 млн рублей.

Для включения муниципальных объектов водоснабжения в федеральную программу «Чистая вода» подготавливается проектно-сметная документация на следующие объекты:

- «Строительство станции обезжелезивания в с. Алешня.

- Реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинский.

- Реконструкция системы водоснабжения с. Хрущево, д. Барсуки.

- Водоснабжение с. Федоровка.

Кроме того, в настоящее время ведется разработка стратегии развития систем водоснабжения и водоотведения города Тулы.

Выделено финансирование в размере 7,2 млн рублей для заключения муниципального контракта на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения МО город Тула, а также для проработки конкурсной документации на заключение концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения Ленинского района и сетей Большой Тулы.

Планируемый срок окончания работ – 1 июля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU