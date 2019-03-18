Тула принимает участие в региональном проекте «Чистая вода Тульской области»
В 2019 году МО город Тула принимает участие в региональной программе «Чистая вода Тульской области». Условия участия в программе: 50% финансирования администрации города Тулы, 50% финансирования правительства Тульской области.
В программу вошли два мероприятия:
1. Ремонт сетей водоснабжения в пос. Барсуки, протяженность – 3,5 км на сумму 33,4 млн рублей. Данные сети обеспечивают водой пос. Барсуки, численность населения – 1 108 человек.
2. Ремонт сетей водоснабжения в пос. Ленинский, протяженность – 2,8 км на сумму 12,1 млн рублей. Данные сети водоснабжения снабжают водой пос. Ленинский, численность населения – 7 058 человек.
Общая сумма финансирования - 45,4 млн рублей.
Для включения муниципальных объектов водоснабжения в федеральную программу «Чистая вода» подготавливается проектно-сметная документация на следующие объекты:
- «Строительство станции обезжелезивания в с. Алешня.
- Реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинский.
- Реконструкция системы водоснабжения с. Хрущево, д. Барсуки.
- Водоснабжение с. Федоровка.
Кроме того, в настоящее время ведется разработка стратегии развития систем водоснабжения и водоотведения города Тулы.
Выделено финансирование в размере 7,2 млн рублей для заключения муниципального контракта на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения МО город Тула, а также для проработки конкурсной документации на заключение концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения Ленинского района и сетей Большой Тулы.
Планируемый срок окончания работ – 1 июля 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU