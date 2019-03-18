2019-03-18T17:25:12+03:00
Происшествия

В поселке Трудовой в Туле загорелся дом

Причина пожара в Туле выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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18 марта 2019 года в 11:56 в поселке Трудовой в Туле произошел пожар в доме.

На место происшествия незамедлительно выехали по одному расчету ПСЧ-19, ПСЧ-8, ОП ПСЧ-5 и ОП ПСЧ-1.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, выгорела комната, закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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