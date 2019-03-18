В Туле стартовала Неделя культуры

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-18T17:09:59+03:00

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С 18 по 25 марта в Туле проходит Неделя культуры, посвященная Дню работника культуры. В рамках недели пройдут концерты, лекции, семинары, мастер-классы.

Театрально-концертный центр приготовил в честь этого события интересные мероприятия в арт-кафе «Театральный дворик»:

18 марта, 19.00 – лекция «История русского театра», автор и ведущая Юлия Штукина.

19 марта, 19:00 – интерактивная театральная читка, в которой зрители смогут принять участие наравне с профессиональными актерами театра «Эрмитаж».

24 марта, 17:00 – лекция «Современный театр».

Вход свободный.

Также в «Эрмитаже» проходят спектакли: премьера сезона «Курица», советская классика «Бессовестные» и премьерный детский спектакль «Бабки ежки и листопад».

ИСТОЧНИК KP.RU