В Туле стартовала Неделя культуры
С 18 по 25 марта в Туле проходит Неделя культуры, посвященная Дню работника культуры. В рамках недели пройдут концерты, лекции, семинары, мастер-классы.
Театрально-концертный центр приготовил в честь этого события интересные мероприятия в арт-кафе «Театральный дворик»:
18 марта, 19.00 – лекция «История русского театра», автор и ведущая Юлия Штукина.
19 марта, 19:00 – интерактивная театральная читка, в которой зрители смогут принять участие наравне с профессиональными актерами театра «Эрмитаж».
24 марта, 17:00 – лекция «Современный театр».
Вход свободный.
Также в «Эрмитаже» проходят спектакли: премьера сезона «Курица», советская классика «Бессовестные» и премьерный детский спектакль «Бабки ежки и листопад».
ИСТОЧНИК KP.RU