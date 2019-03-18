2019-03-18T16:47:37+03:00
Общество

В Туле отреставрируют Сквер Героев

Будут разбиты газоны, посажены деревья и кустарники, а также отремонтирован памятник
Виктория ЯКУШИНА
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С 18 марта 2019 года, в Туле началось обновление Сквера Героев, который расположен на проспекте Ленина около дома №73.

В настоящее время проводится демонтаж клумб. До 20 июня планируется заменить плитку, ограждения, а также освещение.

Как сообщили в администрации Тулы, в сквере разобьют газоны, посадят деревья и кустарники. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт мемориала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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