В Туле отреставрируют Сквер Героев
Будут разбиты газоны, посажены деревья и кустарники, а также отремонтирован памятник
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С 18 марта 2019 года, в Туле началось обновление Сквера Героев, который расположен на проспекте Ленина около дома №73.
В настоящее время проводится демонтаж клумб. До 20 июня планируется заменить плитку, ограждения, а также освещение.
Как сообщили в администрации Тулы, в сквере разобьют газоны, посадят деревья и кустарники. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт мемориала.
ИСТОЧНИК KP.RU