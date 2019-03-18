Таксиста из Тульской области наказали за кражу с банковской карты пассажира
В Щекино таксиста осудили за кражу с банковского счета пассажира.
Как выяснилось, 27 октября 2018 года, 28-летний мужчина по имени Карлен И., в ходе уборки салона автомобиля такси нашел утерянный пассажиром мобильный телефон, в котором установлен смс-банк «Мобильный банк», позволяющий осуществлять переводы и снятие денежных средств с банковского счета потерпевшего.
Этим и воспользовался таксист. Он перевел на банковский счет своего знакомого 18 000 рублей.
Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 105 000 рублей. Ущерб, причиненный кражей, был возмещен в полном объеме, сообщает прокуратура Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU