Матч "Арсенал" и "Енисей" в Туле вошел в ТОП-5 самых посещаемых в 20-ом туре

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-18T14:49:16+03:00

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Аналитики ТурСтат провели анализ посещаемости матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги, которые прошли с 15 по 17 марта.

Матчи в Москве, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Казани вошли в топ-5 по посещаемости.

На игре между тульским "Арсеналом" и и "Енисеем", завершившемся со счетом 2:0 в пользу оружейников, присутствовали 8 957 зрителей.

Отметим также, что на игре "Спартак" - "Зенит" в Москве собралось 43,6 тысяч человек, на матче в Екатеринбурге - 17,1 тысяч.

По результатам матча "Арсенал" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU