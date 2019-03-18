Матч "Арсенал" и "Енисей" в Туле вошел в ТОП-5 самых посещаемых в 20-ом туре
Фото: Алексей ФОКИН
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Аналитики ТурСтат провели анализ посещаемости матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги, которые прошли с 15 по 17 марта.
Матчи в Москве, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Казани вошли в топ-5 по посещаемости.
На игре между тульским "Арсеналом" и и "Енисеем", завершившемся со счетом 2:0 в пользу оружейников, присутствовали 8 957 зрителей.
Отметим также, что на игре "Спартак" - "Зенит" в Москве собралось 43,6 тысяч человек, на матче в Екатеринбурге - 17,1 тысяч.
По результатам матча "Арсенал" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU