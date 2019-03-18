Компания Essity представила годовой отчет и отчет в области бережного отношения к окружающей среде за 2018 год
Международный производитель товаров для гигиены и здоровья компания Essity опубликовала годовой отчет и отчет в области бережного отношения к окружающей среде за 2018 год.
«За прошедший год компания Essity проделала большую работу. Благодаря внедренным инновациям удалось укрепить на рынке свои бренды, был усовершенствован ассортимент выпускаемой продукции, рационально повышены цены и усилены меры по повышению эффективности. Были произведены качественные изменения во всех сферах бизнеса, позволяющие увеличить доход и распределить его на работу с поставщиками сырья и энергии, приносящими наименьший вред для окружающей среды. Наша работа по формированию устойчивого общества и циклической экономики была вознаграждена – в 2018 году компания Essity вошла в индекс устойчивости Доу-Джонса и была названа лидером отрасли в сегменте потребительских товаров. Этот год был непростым, но благодаря нашей клиентоориентированности, лояльности и усердной работе мы заложили фундамент для построения успешного будущего», – говорит Магнус Грот, президент и исполнительный директор Essity.
Отчет компании за 2018 год доступен по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU