В Тульской области пройдет Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-18T14:24:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» состоится с 1 по 18 апреля в форме соревнований между районами и городами Тульской области.

К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населенных пунктов Тульской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Оргкомитет акции: Евгения +79652373607, Наталья +79261525300, е-mail акции: 71@sdai-bumagu.com.

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии. Подробнее - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU