В Туле подготовили план замены аварийных участков водоводов на ближайшие три года

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-18T14:21:52+03:00

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В настоящий момент в Туле средний износ сетей и сооружений водоснабжения составляет 89,7%. Средний износ сетей и сооружений канализации - 85%. Об этом сообщили в рамках брифинга в АО "Тулагорводоканал" на тему замены сетей водоснабжения и водоотведения в Туле.

Подготовлен план перекладки аварийных участков водоводов на ближайшие 3 года. Выявлены наиболее аварийные участки водоводов, где произошло более 20 аварий за 5 лет.

Трехлетняя программа модернизации включает в себя замену наиболее ветхих и проблемных участков Маслово-Песоченского и Медвенско-Осетровского водозаборов.

Предварительно, за три года в рамках программы затратят более 700 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU