В Туле подготовили план замены аварийных участков водоводов на ближайшие три года
В настоящий момент в Туле средний износ сетей и сооружений водоснабжения составляет 89,7%. Средний износ сетей и сооружений канализации - 85%. Об этом сообщили в рамках брифинга в АО "Тулагорводоканал" на тему замены сетей водоснабжения и водоотведения в Туле.
Подготовлен план перекладки аварийных участков водоводов на ближайшие 3 года. Выявлены наиболее аварийные участки водоводов, где произошло более 20 аварий за 5 лет.
Трехлетняя программа модернизации включает в себя замену наиболее ветхих и проблемных участков Маслово-Песоченского и Медвенско-Осетровского водозаборов.
Предварительно, за три года в рамках программы затратят более 700 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU