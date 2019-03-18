За неделю с территории Тулы вывезли 380 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-18T12:55:14+03:00

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На минувшей неделе в уборке Тулы было задействовано 106 единиц техники и 155 рабочих.

В подметальных работах участовали четыре машины Scandia, продолжают работу пять универсальных машин Wille.

В ночное время суток выполнялись работы по обработке противогололедными материалами проезжих частей дорог и тротуаров. Было израсходовано 2247 тонн песчано-соляной смеси и 173 тонны противогололедных реагентов.

С 11 марта в Туле приступили к очистке бортового камня от смета. За минувшую неделю работы проведены на 29 объектах. Было задействовано 16 бригад. В состав каждой бригады входил погрузчик, самосвал и трое рабочих.

Выполнялись работы по очистке парковочных карманов вдоль магистральных улиц. Выполнены работы по очистке пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах по 22 объектам, по очистке разворотных колец по 28 объектам.

На территории Крестовоздвиженской площади, Казанской набережной, ул. Металлистов, ул. Советской работы по уборке территорий проводились подрядной организацией «Дизайн-Стиль». Было задействовано две единицы техники.

В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивной карте свалок на контроле находится одна несанкционированная свалка в д. Мыза.

В ходе совещания было отмечено, что на сервис «Реши проблему» поступило 31 обращение. На сегодняшний день в работе находится девять. Восемь обращений по очистке придомовых территорий и одно обращение по очистке городской территории. Нарушений сроков закрытия обращений не допущено.

Кроме того, продолжались работы по вывозу мусора. За минувшую неделю вывезен 381 кубический метр мусора.

Проводились и уходные работы за кустарниками и деревьями, в которых были задействованы 10 человек. Работы состоялись на пр. Ленина (от ул. Жаворонкова до сквера Льва Толстого), на ул. Демонстрации и на пересечении ул. Ф. Смирнова и Коминтерна.

В ходе совещания было отмечено, что в рамках месяца чистоты с 1 по 30 апреля будет проведен ряд работ: мойка и покраска бортового камня, ограждений безопасности, мостов и путепроводов, лавочек и урн.

ИСТОЧНИК KP.RU