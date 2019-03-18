2019-03-18T12:42:22+03:00
Общество

За неделю в Туле отремонтировали 2277 квадратных метров дорог

Аварийно-восстановительный ремонт дорог в областном центре ведется литой асфальтобетонной смесью
Виктория ЯКУШИНА
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С 7 по 15 марта силами 12 бригад выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на 23 объектах дорожной сети общей площадью 2277 квадратных метров. С начала текущего года выполнен ремонт на площади свыше 14 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

Ямочный ремонт в Туле ведется по объектам, выявленным в результате объездов улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД и по заявкам, поступившим на сервис «Тула - без ям!». Также туляки могут оставить обращение по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

Кроме того, на минувшей неделе подрядной организацией проведены работы по ремонту трех люков смотровых колодцев на ул. Советской. Силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» отремонтированы семь люков смотровых колодцев и дождеприемные решетки по ул. Свободы, Макаренко, Дзержинского и пр. Ленина.

Продолжается работа по ликвидации локальных застоев воды и прочистки сетей ливневой канализации. Силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» проводились работы по следующим адресам: на пересечениях ул. Рязанской и Овражной, ул. Верещагина и Епифанского шоссе, ул. Дульной и Арсенальной, ул. Литейной и Курковой, ул. Максима Горького и Тульской.

Помимо этого проведены работы по ликвидации локальных застоев воды в районе дома №25 по ул. Пузакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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