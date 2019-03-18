В Тульской области мужчина за взятку пытался купить права себе и братьям
Следственный отдел по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.
По версии следствия, днем 28 февраля мужчина около здания отделения МРЭО в Донском обратился к госинспектору с предложением дать взятку в размере 90 000 рублей за обеспечение успешной сдачи теоретических и практических экзаменов.
Так местный житель хотел получил три водительских удостоверения, себе и двум братьям. Инспектор отказался от получения денег и объяснил мужчине, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность. После этого составил уведомление о склонении его к совершению коррупционного преступления.
Днем 14 марта мужчина положил на стол инспектору конверт с деньгами. Однако тот отказался принять деньги.
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД УМВД России по Тульской области. Обвиняемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU