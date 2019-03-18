Разбойное нападение в Новомосковске: мужчина с ножом требовал деньги из кассы магазина
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицейскими в Новомосковске задержан подозреваемый в разбое.
Как выяснилось, мужчина, находясь в магазине, внезапно стал угрожать ножом и требовать отдать ему деньги из кассы. Остановить грабителя смог работник охранного предприятия.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские доставили 31-летнего безработного ранее судимого подозреваемого в отдел МВД для разбирательства.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU