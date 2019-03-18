Разбойное нападение в Новомосковске: мужчина с ножом требовал деньги из кассы магазина

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-18T12:12:11+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Полицейскими в Новомосковске задержан подозреваемый в разбое.

Как выяснилось, мужчина, находясь в магазине, внезапно стал угрожать ножом и требовать отдать ему деньги из кассы. Остановить грабителя смог работник охранного предприятия.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские доставили 31-летнего безработного ранее судимого подозреваемого в отдел МВД для разбирательства.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU