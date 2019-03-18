В Туле на улице Металлургов пешеход угодил под колеса «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-18T11:34:22+03:00

По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте

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17 марта в 13.40 на улице Металлургов в Туле произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-2110» наехал на пешехода, 36-летнего мужчину.

По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU