В Туле на улице Металлургов пешеход угодил под колеса «ВАЗа»
По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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17 марта в 13.40 на улице Металлургов в Туле произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-2110» наехал на пешехода, 36-летнего мужчину.
По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU