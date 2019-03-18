ДТП на трассе в Тульской области: погибли двое взрослых, дети попали в больницу

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-18T11:27:52+03:00

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16 марта в 15.45 на 223 км трассы М-4 «Дон» Узловского района произошло ДТП. 66-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2115» при движении задним ходом столкнулся с движущимся с ним в попутном направлении автомобилем «Hyundai I 40», под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ», 64-летняя женщина. Также пострадали двое несовершеннолетних детей: 15-летняя и 9-летняя девочки. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. В момент происшествия дети находились на заднем сидении автомобиля, пристегнутые ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU