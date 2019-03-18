В Туле на ул. Оборонной столкнулись «Chevrolet» и «Opel»: пострадали трое

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-18T11:17:16+03:00

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15 марта в 06.30 на улице Оборонной в Туле произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Niva» столкнулся с автомобилем «Opel Astra», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Chevrolet», 40-летний мужчина, с травмами был госпитализирован. Пассажиры «Opel», 40-летний и 56-летний мужчины, после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU