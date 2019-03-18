2019-03-18T11:15:34+03:00
Происшествия

81-летняя жительница Тульской области приняла мошенника за внука и передала ему свою банковскую карту

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства мошенничества и принимают меры для обнаружения и задержания злоумышленника
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Веневском районе 81-летняя женщина стала жертвой мошенничества.

Как выяснилось, ей по телефону позвонил неизвестный. В ходе разговора пенсионерка решила, что общается со своим внуком. Он ей рассказал о необходимости срочно передать крупную сумму денег для решения внезапно возникших проблем. Собеседник попросил передать деньги мужчине, который приедет к бабушке. Последняя так и сделала, отдав неизвестному визитеру свою банковскую карточку. Позднее с нее было списано более 75 тысяч рублей.

Лишь спустя долгое время пенсионерка связалась со своим внуком, чтобы поинтересоваться, решены ли проблемы. Тогда она и узнала, что никаких проблем и не было, а внук ей в том день не звонил. Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию.

- В органах внутренних дел напоминают гражданам о необходимости перезванивать родственникам и знакомым, от имени которых звонят неизвестные и просят срочно передать крупную сумму денег для решения внезапно возникших проблем, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области пройдет Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»
В Туле подготовили план замены аварийных участков водоводов на ближайшие три года
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
В районе остановки "Толстовская застава" в Туле нашли подозрительный предмет
За неделю с территории Тулы вывезли 380 кубометров мусора
За неделю в Туле отремонтировали 2277 квадратных метров дорог
В Тульской области мужчина за взятку пытался купить права себе и братьям
Разбойное нападение в Новомосковске: мужчина с ножом требовал деньги из кассы магазина
За три дня в Тульской области поймали 42 пьяных водителя
В Туле на улице Металлургов пешеход угодил под колеса «ВАЗа»
ДТП на трассе в Тульской области: погибли двое взрослых, дети попали в больницу
В Туле на ул. Оборонной столкнулись «Chevrolet» и «Opel»: пострадали трое
В Туле за неделю отремонтировали асфальт на 23 объектах
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса
18 марта ряд домов в Туле временно отключили от электричества
Дом на проспекте Ленина в Туле остался без воды
С 11 по 18 марта в ЕДДС поступило практически шесть тысяч обращений туляков
В Тульской области за нарушения закрыли на 60 суток стоматологию
В Туле уровень воды в Упе опустился до 30 см
За неделю в ДТП в Туле пострадали 20 человек
В Тульской области прокуратура нашла нарушения при эксплуатации двух школьных автобусов