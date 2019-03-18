81-летняя жительница Тульской области приняла мошенника за внука и передала ему свою банковскую карту

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-18T11:15:34+03:00

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В Веневском районе 81-летняя женщина стала жертвой мошенничества.

Как выяснилось, ей по телефону позвонил неизвестный. В ходе разговора пенсионерка решила, что общается со своим внуком. Он ей рассказал о необходимости срочно передать крупную сумму денег для решения внезапно возникших проблем. Собеседник попросил передать деньги мужчине, который приедет к бабушке. Последняя так и сделала, отдав неизвестному визитеру свою банковскую карточку. Позднее с нее было списано более 75 тысяч рублей.

Лишь спустя долгое время пенсионерка связалась со своим внуком, чтобы поинтересоваться, решены ли проблемы. Тогда она и узнала, что никаких проблем и не было, а внук ей в том день не звонил. Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию.

- В органах внутренних дел напоминают гражданам о необходимости перезванивать родственникам и знакомым, от имени которых звонят неизвестные и просят срочно передать крупную сумму денег для решения внезапно возникших проблем, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU