В Туле за неделю отремонтировали асфальт на 23 объектах

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-18T11:02:29+03:00

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За минувшую неделю аварийно-восстановительный ремонт дорог в Туле проведен на площади 2 277 кв метров. Работы проведены на 23 объектах дорожной сети.

Об этом 18 марта на еженедельном городском совещании рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Аварийно-восстановительный ремонт дорог в областном центре ведется литой асфальтобетонной смесью. С начала этого года выполнен ремонт на площади свыше 14 тысяч кв. м асфальтового покрытия.

Ямочный ремонт в Туле ведется по объектам, выявленным в результате объездов улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД и по заявкам, поступившим на сервис «Тула - без ям!». Также туляки могут оставить обращение по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

ИСТОЧНИК KP.RU