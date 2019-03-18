С 11 по 18 марта в ЕДДС поступило практически шесть тысяч обращений туляков

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-18T10:02:51+03:00

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С 11 по 18 марта в ЕДДС поступило 5938 обращений туляков. Об этом 18 марта в ходе еженедельного городского совещания сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков.

В городе произошло 25 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению. А также 5 пожаров, 143 ДТП, в которых пострадали 20 человек, 1 погиб.

Служба спасения осуществила 48 выездов, оказана помощь 84 гражданам, 5 спасено.

ИСТОЧНИК KP.RU