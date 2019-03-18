В Тульской области за нарушения закрыли на 60 суток стоматологию

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-18T09:50:31+03:00

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили факты, изложенные в обращении. Местный житель пожаловался на работу стоматологии в Плавске (пл. Свободы, дом 1).

В ходе административное расследования были найдены нарушения требований действующего санитарного законодательства.

Среди них - использование в работе нестерильных стоматологических инструментов, ватных валиков; дезинфекция изделий медицинского назначения осуществляется с нарушением требований; контроль качества предстерилизационной очистки не проводится. Влажная уборка помещений проводится нерегулярно, некачественно, дезинфекционный режим не соблюдается и т.д.

Суд ООО «Стома-люкс» признал виновным в совершении правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ. Работа стоматологии приостановлена на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU