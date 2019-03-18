В Туле уровень воды в Упе опустился до 30 см

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-18T09:50:39+03:00

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В Туле за минувшую неделю в реке Упе вода опустилась на 5 см и составляет сейчас 30 см. Это связано с устойчивыми погодными условиями.

Уровень воды в реке Воронке составляет 20 см.

Напомним, глава администрации города Евгений Авилов поручил ежедневно проводить мониторинг паводковой ситуации и уровня воды. Его осуществляют специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU