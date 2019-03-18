В Тульской области прокуратура нашла нарушения при эксплуатации двух школьных автобусов
Руководителям образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона
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Прокуратура города Щекино вместе с сотрудниками ГИБДД проверили техническое состояние школьных автобусов. Установлено, что 2 из них имеют неисправности. А значит не соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к данным транспортным средствам в целях обеспечения безопасности перевозки детей.
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителей МБОУ «Средняя школа № 9», МДОУ «Лазаревский детский сад № 49» и МКУ «ХЭУ Щекинского района» внесены представления об устранении нарушений закона, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU