18 марта в Туле прогнозируется туман

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-18T09:13:42+03:00

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!

Изменить размер текста: A A

По данным синоптиков, утром 18 марта 2019 года, в Тульской области ожидается туман.

Видимость составит 200-500 метров, местами - 100 метров.

В отдельных районах ожидается гололед.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU