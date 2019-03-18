18 марта в Туле прогнозируется туман
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!
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По данным синоптиков, утром 18 марта 2019 года, в Тульской области ожидается туман.
Видимость составит 200-500 метров, местами - 100 метров.
В отдельных районах ожидается гололед.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
ИСТОЧНИК KP.RU