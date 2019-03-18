В Тульской области сгорел дотла нежилой дом

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-18T09:12:06+03:00

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18 марта в поселке Товарковский Богородицкого района загорелся нежилой дом. Сообщение о пожаре на ул. Дмитрова поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:11.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 17 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU