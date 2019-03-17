Алексей Дюмин поздравил тульских хоккеистов с победой в Первенстве Студенческой Хоккейной Лиги

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-17T18:05:31+03:00

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15 и 16 марта в Туле прошел финальный тур Открытого Первенства Студенческой Хоккейной Лиги.

В соревнованиях приняли участие команды из Тулы, Новомосковска, Смоленска и Ульяновска.

Бронзовым призером состязаний стала студенческая хоккейная команда «Крылья» из Ульяновска. Второе место заняла команда из Смоленска. Выиграла Первенство студенческая хоккейная команда «Тропик» из Тулы.

С победой тульских хоккеистов поздравил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Ребята – просто молодцы! В тяжелой борьбе они вырвали победу, проявили спортивное мастерство и волевой характер. Мы все гордимся нашими юными хоккеистами! Пусть этот успех придаст им уверенности в своих силах, позволит достичь новых спортивных высот», - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU