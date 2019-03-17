Алексей Дюмин поздравил тульских хоккеистов с победой в Первенстве Студенческой Хоккейной Лиги
15 и 16 марта в Туле прошел финальный тур Открытого Первенства Студенческой Хоккейной Лиги.
В соревнованиях приняли участие команды из Тулы, Новомосковска, Смоленска и Ульяновска.
Бронзовым призером состязаний стала студенческая хоккейная команда «Крылья» из Ульяновска. Второе место заняла команда из Смоленска. Выиграла Первенство студенческая хоккейная команда «Тропик» из Тулы.
С победой тульских хоккеистов поздравил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
«Ребята – просто молодцы! В тяжелой борьбе они вырвали победу, проявили спортивное мастерство и волевой характер. Мы все гордимся нашими юными хоккеистами! Пусть этот успех придаст им уверенности в своих силах, позволит достичь новых спортивных высот», - отметил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU