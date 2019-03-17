Каждое воскресенье ТИАМ приглашает на архитектурные курсы для детей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-17T15:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждое воскресенье в Доме Белявского (проспект Ленина, 27, 2 этаж) будет организован архитектурный курс для детей 6-9 лет.

Расписание занятий

17 марта «Древняя архитектура». Как это работает? Законы архитек-туры, известные с каменного века.

24 марта «Античный ордер». От стилобата до фронтона. Все, что нужно знать о классической архитектуре.

31 марта «Европейская архитектура 10-19 веков». Романский стиль vs готика. Главная битва средневековья.

7 апреля «Мировая архитектура 19-20 веков». Игры архитекторов. Конструктивизм и деконструктивизм.

14 апреля «Современная архитектура 21 века». Где мы будем жить через 20 лет? Архитектура будущего.

Курс ведет Алина Колосветова – вольный архитектор, создатель собственного бренда акварельных открыток, руководитель объединения-студии творческого развития детей МБУ МЦ «Спектр», молодая мама.

Абонемент на 5 занятий стоит 1500 рублей, цена одного занятия - 350 рублей. Набирается группа до 15 человек, записаться можно по телефону 31-26-61.

На занятиях ребят ждет не только теория, но и практика. Алина покажет, как строить Стоунхендж, научит делать готический витраж и колонны для античного храма, поможет спроектировать собственный дом. Всё это будет можно и нужно унести домой, чтоб порадовать родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU