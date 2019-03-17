Каждое воскресенье ТИАМ приглашает на архитектурные курсы для детей
Каждое воскресенье в Доме Белявского (проспект Ленина, 27, 2 этаж) будет организован архитектурный курс для детей 6-9 лет.
Расписание занятий
17 марта «Древняя архитектура». Как это работает? Законы архитек-туры, известные с каменного века.
24 марта «Античный ордер». От стилобата до фронтона. Все, что нужно знать о классической архитектуре.
31 марта «Европейская архитектура 10-19 веков». Романский стиль vs готика. Главная битва средневековья.
7 апреля «Мировая архитектура 19-20 веков». Игры архитекторов. Конструктивизм и деконструктивизм.
14 апреля «Современная архитектура 21 века». Где мы будем жить через 20 лет? Архитектура будущего.
Курс ведет Алина Колосветова – вольный архитектор, создатель собственного бренда акварельных открыток, руководитель объединения-студии творческого развития детей МБУ МЦ «Спектр», молодая мама.
Абонемент на 5 занятий стоит 1500 рублей, цена одного занятия - 350 рублей. Набирается группа до 15 человек, записаться можно по телефону 31-26-61.
На занятиях ребят ждет не только теория, но и практика. Алина покажет, как строить Стоунхендж, научит делать готический витраж и колонны для античного храма, поможет спроектировать собственный дом. Всё это будет можно и нужно унести домой, чтоб порадовать родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU