2019-03-17T11:51:12+03:00
Общество

«Мы вместе»: в Туле празднуют 5-летие воссоединения Крыма с Россией

Анна ЖУКОВА
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Легкоатлетический забегЛегкоатлетический забегФото: Алексей ФОКИН
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17 марта в Туле состоялся легкоатлетический забег «Мы вместе» в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией.

На территории кремля можно было наблюдать зрелищный флешмоб: команда спасателей, волонтеры и студенты выстроились в форме букв, образовав таким образом слова «РОССИЯ» и «КРЫМ».

Напомним, сегодня всех гостей праздника ждут интерактивные площадки, мастер-классы, концертная программа, фотовыставка «Достопримечательности Крыма», горячий чай и вкусная каша.

Также в 16:00 в домах культуры, расположенных на территории Тульской области, состоится бесплатный показ фильма «Крым» режиссёра Алексея Пиманова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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