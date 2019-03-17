«Мы вместе»: в Туле празднуют 5-летие воссоединения Крыма с Россией
Легкоатлетический забегФото: Алексей ФОКИН
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17 марта в Туле состоялся легкоатлетический забег «Мы вместе» в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией.
На территории кремля можно было наблюдать зрелищный флешмоб: команда спасателей, волонтеры и студенты выстроились в форме букв, образовав таким образом слова «РОССИЯ» и «КРЫМ».
Напомним, сегодня всех гостей праздника ждут интерактивные площадки, мастер-классы, концертная программа, фотовыставка «Достопримечательности Крыма», горячий чай и вкусная каша.
Также в 16:00 в домах культуры, расположенных на территории Тульской области, состоится бесплатный показ фильма «Крым» режиссёра Алексея Пиманова.
ИСТОЧНИК KP.RU