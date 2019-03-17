На теплотрассе в Тульской области сгорел человек

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-17T11:36:56+03:00

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16 марта в 17:55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре на теплотрассе в Ясногорске, на ул. Комсомольский переулок.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета, которые справились с возгоранием за несколько минут.

Сообщается о пострадавшем. В результате происшествия обгорела обшивка теплотрассы на площади 3 кв.м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU